Hyundai trekt stekker uit elektrische deelauto's in Amsterdam

Hyundai stopt met het project van elektrische deelauto's in Amsterdam. Voor het einde van het jaar worden de honderd auto's van straat gehaald.

Volgens Hyundai zijn alle doelstellingen die in oktober vorig jaar werden gesteld, behaald. Zo zijn er meer dan 100.000 ritten gemaakt en er zijn miljoenen kilometers afgelegd in de stad en ver daarbuiten. Ook zegt het bedrijf veel inzichten te hebben gekregen over autodelen.

Ondanks dat het Koreaanse autobedrijf in het persbericht vol lof is over de resultaten, wordt er dus wel met het project gestopt in de huidige vorm. Of er in de toekomst een nieuw deelbedrijf wordt gestart door Hyundai is niet bekend.