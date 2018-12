Winkelier jaagt overvaller weg: 'Was niet bang, maar wel geschrokken'

Winkelier Süleyman Kömürcü heeft gisteravond een overvaller uit zijn zaak aan de Azaleastraat in Noord verjaagd.

De dader was gewapend met een hamer en stormde rond 21.45 uur de Buurtsuper in. 'Ineens begon hij slaande bewegingen te maken', vertelt Kömürcü. 'Hij schreeuwde "geef de kankerkassa", "geef de kankerkassa".'

Kopstuk

Süleyman besloot in een impuls niet mee te werken. Hij pakte een kopstuk van een hogedrukreiniger, die toevallig onder de kassa lag. 'Dat was het eerste wat ik zag, een zwart voorwerp. Misschien dacht hij dat het iets anders was en was hij daarom bang geworden.

De jongen rende de zaak uit en sprong op de scooter van zijn handlanger. De twee zijn daarna weggereden, de politie is nog naar hen op zoek.

Lees ook: Twee mannen overvallen buurtsuper in Noord

Serieuze poging

'Ik was niet bang, maar even geschrokken', vertelt Kömürcü. 'Toen ik besefte dat het een serieuze poging was, denk ik dat ik beter anders had kunnen reageren. Ik had hooguit 50 euro in de kassa, iedereen pint tegenwoordig namelijk. Dus ik had gewoon meegewerkt denk ik. Maar dat bepaal je niet op dat moment.'

Er zijn duidelijke camerabeelden van de overvaller die met de hamer binnenkwam. De recherche kijkt eerst of agenten hem herkennen. Mocht dat niet zo zijn, dan worden de beelden vertoond in het opsporingsprogramma Bureau 020.