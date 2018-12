Tadic over mogelijke transfer De Jong: 'Ik denk dat hij veel meer waard is dan 75 miljoen'

Waar trainer Erik ten Hag, een geintje daargelaten, de kaken stijf op elkaar hield over het nieuws rond Frenkie de Jong, wilde ploeggenoot Dusan Tadic best wat loslaten over De Jongs vermeende miljoenentransfer naar PSG.

'Het is een slimme jongen en een hele goede voetballer', stelt Tadic in gesprek met AT5. 'Hij weet zelf wat het beste voor hem is en ik twijfel niet aan zijn keuze. Het belangrijkste is dat hij dit seizoen afmaakt en zo goed blijft spelen.'



De 75 miljoen die De Jong zou moeten kostten vindt Tadic niet overdreven. 'Nee, ik vind het niet overdreven. Ik zou nog veel meer voor hem betalen. Hij verdient dit echt. Het is een fantastische speler en een goede jongen.Zijn mentaliteit is goed, hij is slim en heeft veel kwaliteiten. Ik denk dus dat hij veel meer waard is.'

