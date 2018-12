In Arkel blijft Frenkie gewoon Frenkie: 'Ik hoop dat hij hier z'n carrière eindigt'

Naar alle waarschijnlijkheid vertrekt Frenkie de Jong voor 75 miljoen euro naar de Franse voetbalclub Paris St. Germain. Een flinke zak geld en dat vinden ze in Frenkies geboortedorp Arkel ook. 'Dat is wel heel veel geld. Maar ik vind het fantastisch voor die jongen!'

Arkel is een klein dorpje, tussen de 3500 en 4000 inwoners, in Zuid-Holland net onder de rook van Gorinchem. De mensen op straat zijn maar wat blij voor hun oud-dorpsgenoot. 'Voor Frenkie is dit echt een prachtige stap. Het is ook mooi voor het dorp. Het zet Arkel toch echt wel op de kaart.'

Ook bij de plaatselijke bakker is het vreugde alom. 'Ik weet nog dat Frenkie vroeger vaak met zijn moeder meekwam hier naar de winkel. Hij wilde altijd een krentenbolletje.'

ASV Arkel

Ook bij zijn oude voetbalclub ASV Arkel zijn ze niet anders dan trots op de 21-jarige middenvelder. Bestuurslid Rocco Ooms heeft zelfs met Frenkie gevoetbald. 'We speelden samen met zijn vader John in een elftal van zeven man. Dat was voor een eindejaarstoernooitje bij ons op de club. Wij genoten toen al van hem, maar de tegenstander wat minder, want hij speelde ze zo van de mat af.'



Omdat De Jong al snel doorstroomde naar de jeugd van Willem II heeft hij niet lang bij de plaatselijke club gespeeld. Toch is hij er nog regelmatig te vinden. 'Dan komt hij kijken bij zijn broertje, die speelt in de A1, of bij zijn beste vriend die in ons eerste elftal speelt. Alle kinderen op het complex komen dan op hem af voor een selfie. En dan kenmerkt het Frenkie ook dat hij het bij iedereen toestaat', aldus Ooms.

PSG

Als Frenkie daadwerkelijk naar Parijs vertrekt vinden ze dat in Arkel niet erg. 'Parijs is dichtbij genoeg voor hem om soms terug te komen en ook voor ons is het prima te doen om soms naar een wedstrijd te gaan.' Op de voetbalclub zijn ze er ook niet bang voor dat ze de middenvelder nooit meer zullen zien. Ooms droomt zelfs van een terugkeer. 'Ik zou het prachtig vinden als hij zijn carriére hier eindigt. Het maakt me niet uit welke omwegen hij maakt. Al gaat hij naar China of naar de zandbak, als hij maar terugkeert naar Arkel.'



Lees ook: Tadic over mogelijke transfer De Jong: 'Ik denk dat hij veel meer waard is dan 75 miljoen'