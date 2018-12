Inbrekersduo de cel in na mislukte overval

Twee 19-jarige inbrekers moeten 2,5 en 3 jaar de cel in. Ook moeten de twee vijftienduizend euro schadevergoeding betalen na een mislukte inbraak op een Zwanenburgse kledingwinkel, bepaalde de rechtbank vandaag.

De eerste keer dat het duo toesloeg was in de nacht van 2 op 3 juli. Toen wisten de twee daders de winkelruit te vernielen met putdeksels. De daaropvolgende dag kwamen ze terug, daarbij bedreigden ze de eigenaar met een lifehammer. De eigenaar was niet onder de indruk, hij jaagde de dieven met een hockeystick de winkel uit.



De eigenaar was bang dat het tweetal nog eens toe zou slaan, om dat te voorkomen huurde hij een beveiliger in. Een medewerkster liep psychische klachten op door de mislukte overval. In een slachtofferverklaring meldt ze dat ze zeker drie maanden thuiszat en nog altijd heeft ze last van stress en nachtmerries.

De Amsterdamse veroordeelden moeten nu dokken voor de ingehuurde beveiliger. Verder betalen de twee voor de salariskosten van de eigenaar en de zorgkosten voor de getraumatiseerde medewerkster.