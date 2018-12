Taxi en auto botsen in Duivendrecht: drie gewonden

Een taxi en een personenauto zijn aan het einde van de middag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Holterbergweg met De Flinesstraat in Duivendrecht. Er raakten drie personen gewond.

In eerste instantie was er het vermoeden dat er personen bekneld zaten in de voertuigen. Na controle van de brandweer bleek dat niet het geval te zijn.

Drie personen zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De taxi vervoerde op het moment van het ongeluk geen klanten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Vermoedelijk gaat het om een voorrangsfout door één van de bestuurders.