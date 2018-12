Schiphol houdt rekening met vertraging en uitval van vluchten door harde wind

Een stevige westenwind zorgt er mogelijk voor dat er vrijdag en zaterdag vluchten vertraagd raken of uitvallen op Schiphol.

Dit meldt de luchthaven in een bericht op zijn website. Vrijdagavond lijken de problemen nog mee te vallen. Een aantal vluchten is inderdaad vertraagd, maar van uitval is nog geen sprake.



De stevige wind speelt de luchthaven mogelijk ook morgen parten. Dan staat er opnieuw een stevige wind, kracht zes, uit het Westen. Pas na het weekend wordt het rustiger weer.

This afternoon we’re expecting a strong wind, causing possible delays at our airport. For tomorrow’s flights, we’re expecting delays and cancellations. Are you flying today or tomorrow? Please check https://t.co/MVupfrMBxv,

our app or your airline for the latest flight status.