Wethouder Dijksma: 'Uber mag niet weglopen voor verantwoordelijkheid'

Verkeerswethouder Sharon Dijksma vindt dat Uber zijn verantwoordelijkheid moet pakken voor de chauffeurs die in de stad rondrijden met de taxi-app. 'De arbeidsvoorwaarden waar men zich in Nederland aan moet houden als goed werkgever, wil ik wel gerespecteerd zien.'

Dat zegt Dijksma vanavond in AT5's Park Politiek. Ze reageert op de onrust in de stad die is ontstaan omdat Uber-chauffeurs betrokken waren bij dodelijke verkeersongevallen.

'Onveilige situatie'

Deze week overleed een voetganger op de Rozengracht die werd aangereden door een chauffeur die wel 'online' was, maar op dat moment geen Uber-rit uitvoerde. Eerder was er veel aandacht voor het noodlottige ongeluk vorig jaar op de Molukkenstraat waarbij Mare Welkers om het leven kwam. Haar familie vroeg aandacht voor de onveilige situatie die volgens hen is ontstaan door Uber-chauffeurs. De chauffeur in kwestie werd vrijgesproken door de rechter voor dood door schuld.

'Uitgerust aan het werk'

Dijksma vindt dat eerst precies de toedracht onderzocht moet worden van het fatale ongeluk op de Rozengracht. Onlangs voerde ze een indringend gesprek met de familie van Mare Welkers. 'Ik heb niet alleen goed geluisterd naar hen, maar ik vind ook met hen dat het echt belangrijk is dat taxichauffeurs in Amsterdam gewoon uitgerust aan het werk gaan, niet overuren draaien bijvoorbeeld en het lijkt me ook heel terecht dat Uber zelf heeft besloten op dat terrein actie te ondernemen, de vraag is wel of het genoeg is.'

Verantwoordelijkheid

Deze week kondigde het bedrijf aan dat chauffeurs verplicht tien uur moeten rusten als ze twaalf uur achter elkaar hebben gewerkt. Een goede eerste stap dus, maar volgens Dijksma niet genoeg. 'Het is belangrijk dat we dat ook inzichtelijk krijgen. Tot nu toe heeft Uber zich op het standpunt gesteld: we zijn alleen maar een verbinder, we hebben niets met de dienst zelf te maken, maar wij verbinden een cliënt aan een potentiële chauffeur. En ik denk dat men met deze stap in ieder geval ook erkent, vanuit het bedrijf, dat er verantwoordelijkheid is voor die chauffeurs.'

Contact met nieuwe directeur

Dijksma zegt al enkele malen contact te hebben gehad met het bedrijf uit Silicon Valley, onder andere met de nieuwe directeur van het bedrijf voor Europa en Afrika. 'Ik heb haar eerder al op een ander moment in het buitenland, voor mijn werk toen ik daar was, ontmoet. En toen ik heb tegen haar gezegd dat ik heel snel met haar om tafel wil om afspraken te maken over de sociale verantwoordelijkheid die ook Uber in onze stad moet pakken.'

Kijk hier het hele gesprek met wethouder Sharon Dijksma