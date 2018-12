Geboren en getogen Amsterdammer Carlo Boszhard vindt de stad te druk

Hij mag er dan geboren en opgegroeid zijn. Toch heeft televisiemaker Carlo Boszhard de stad geruime tijd geleden de rug toegekeerd. De reden? Die horen we wel vaker. 'Het is hier te druk.'

Dat betekent niet dat Boszhard, die inmiddels in Landsmeer woont, nooit meer in de stad te vinden is. 'Ik vind het leuk om er te zijn en om er te winkelen, maar daarna ga ik weer met gierende banden naar huis', vertelt hij aan Mokum Magazine.



'Op zich zou het best leuk kunnen zijn om in Amsterdam te wonen, maar zeker de laatste jaren vind ik dat ze er alles aan doen om de "echte Amsterdammers" weg te jagen', vervolgt hij. 'Dat neemt niet weg dat ik me nog altijd een Amsterdammer voel. Ik ben geboren en opgegroeid in een leuke en volkse buurt in Noord, wat destijds nog echt als het vergeten kindje en zelfs als het foute gedeelte werd gezien. Toen woonden daar nog echte Amsterdammers, die inmiddels alweer lang en breed naar Purmerend zijn vertrokken. Ik heb heel veel mooie en dierbare herinneringen aan die tijd en inmiddels is Amsterdam-Noord zelfs hartstikke hip geworden. En met de komst van de Noord/Zuidlijn dit jaar is de buurt al helemaal geüpgrade.'