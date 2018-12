Gratis uitjes naar Amsterdam voor personeel medicijnagentschap

Het Europees medicijnenagentschap (EMA), dat in maart naar de stad verhuist, vergoedt reisjes naar Amsterdam. Dit doen ze om medewerkers een voorproefje van het leven in de stad en Nederland te geven.

Medewerkers van het kantoor, hun partners en kinderen kunnen twee nachtjes in Amsterdam verblijven. De kosten van de uitjes worden vergoed, schrijft de politieke nieuwssite Politico. Verder kunnen de Engelsen een rondleiding krijgen met een gids door Amsterdamse wijken.

Lees ook: 900 medewerkers van medicijnagentschap krijgen hulp bij vinden woning

Noël Wathion, die de verhuizing leidt, vindt het een goed plan: 'Het is een kort bezoek, maar het geeft een goed beeld hoe Nederland is om in te leven.' Het agentschap schat dat er ruim tweehonderd medewerkers van plan zijn de oversteek naar Amsterdam te wagen.

Verhuizing

Politico meldt dat ongeveer zestig EMA-medewerkers al deze zomer verhuisd zijn. 'Dat is personeel waarvan hun kinderen al dit schooljaar naar Nederlandse scholen gaan,' geeft Wathion als reden. De eerste verhuizende collega's zouden ook de andere Engelse personeelsleden moeten beïnvloeden om hetzelfde te doen.

'We verwachten dat de meeste mensen in januari of februari verhuizen', zegt de verhuizingsleider, 'en niet alleen naar Amsterdam. Ze trekken bijvoorbeeld naar Delft, Utrecht of Den Haag'.

Lees ook: Kantoor Europees Medicijnagentschap op Zuidas bereikt hoogste punt

Het kantoor van het Europees Medicijnenagentschap zit vanaf maart enkele maanden in het Spark-gebouw, vlakbij station Sloterdijk. In november is naar verwachting het gebouw op de Zuidas gereed. Voor de hele operatie geldt volgens Wathion maar één motto: 'United we stand, divided we fall.'