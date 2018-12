Gele hesjes protesteren vandaag in Amsterdam: 'De saamhorigheid is weg'

De een is tegen marktwerking in de zorg, iemand anders wil Rutte weg hebben, weer een ander heeft zorgen om de islamisering van de maatschappij of het niet uitzetten van illegalen. Ook in Nederland rukt de gele hesjes-beweging op. Nadat in Frankrijk - met succes - werd gedemonstreerd tegen verhoging van de brandstofprijzen, vinden honderden Nederlanders het hier ook tijd voor actie. Vorig weekend werd er in verschillende steden in Nederland al gedemonstreerd en vandaag is Amsterdam aan de beurt.

De 55-jarige Jikkenien Deerenberg uit Zuid is de initiatiefnemer van de demonstratie. Vorige week was ze bij die in Den Haag en dat zette haar aan het denken. 'Ik kon de nacht erna niet slapen. Ik dacht alleen maar: "Ik moet hier iets mee." Ik heb zondag de demonstratie aangemeld bij de gemeente Amsterdam. Ik heb zoveel bezorgdheid, over veel verschillende dingen. Er zijn steeds meer mensen die minder te besteden hebben, de ziektekosten worden onbetaalbaar, studieschulden stijgen, er is geen betaalbaar huis te vinden, de maatschappij wordt harder en harder en niemand die ons hoort. Er wordt alleen maar óver ons beslist', zegt Deerenberg.

Versplinterd

Op Facebook zijn verschillende pagina's aangemaakt voor het protest morgen en ook hier lopen de redenen om te demonstreren erg uiteen. Deerenberg: 'Het klopt dat het heel versplinterd is en dat is ook het probleem. We zijn als land niet meer gewend om ons te organiseren. De jongere generatie is alleen maar flexcontracten gewend en vinden vakbonden of organisaties niet meer belangrijk. Ik denk dat het door het polderen komt. De Fransen zijn gewend om de barricades op te gaan, maar wij hebben geen revolutiecultuur. In Frankrijk hebben ze door dat de macht bij het volk ligt, dat moet hier ook eens doordringen.'

Actie

Om 11.30 uur wordt er verzameld bij de Stopera. Deerenberg verwacht zo'n 50 tot 100 mensen waarmee ze een ronde om het stadhuis wil lopen terwijl ze het nummer 15 miljoen mensen van Fluitsma & Van Tijn uit 1996 zingen. 'In dat lied wordt het gevoel bezongen wat we zo missen. Het gevoel van saamhorigheid. Het gevoel van een land dat zomers met z'n allen op het strand zit en feest viert als het Nederlands elftal speelt. Dat willen we terug, niet met een gebalde vuist, maar met een bloem in de hand. Vroeger was echt niet alles beter, maar niemand had toen zoveel zorgen om de generaties na hen. Nu wel', zegt Deerenberg.

Geweld

Deerenberg zal het rondje om de Stopera lopen met 50 witte rozen in haar handen. Maar er zijn ook andere signalen. AT5 ontving via Whatsapp een aantal berichten waarin gesproken wordt over geweld gebruiken. 'Liedjes zingen helpt niet, met geweld schudden we mensen wakker', staat er onder andere te lezen. Maar Deerenberg verwacht geen problemen. 'Ik heb contact met de politie, maar denk niet dat zij in hoeven te grijpen. We verzoeken iedereen om spandoeken en vlaggen thuis te laten, om geen gezichtsbedekkende kleding te dragen en om alleen maar te zingen. Ik hoop dat er veel mensen komen, maar dit is slechts het begin. Het is best een stap voor Nederlanders om zich hierbij aan te sluiten. Maar de steen is in de vijver gegooid, ik hoop dat de effecten langzaam over het hele land merkbaar worden.'

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema laat weten de demonstratie te zien als een regulier protest waarbij de politie de boel in de gaten zal houden.