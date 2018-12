Decembermoorden worden vanmiddag herdacht

Bij het herdenkingsmonument bij de Mozes & Aäronkerk vindt vanmiddag weer de jaarlijkse herdenking van de Decembermoorden plaats.

Het is inmiddels 36 jaar geleden dat vijftien tegenstanders van het regime van Desi Bouterse gemarteld en vermoord werden in Fort Zeelandia in Paramaribo.

De herdenking start om 16.00 uur bij het Consulaat-Generaal van Suriname. Traditiegewijs worden er om 17.30 uur bij het herdenkingsmonument bij de Mozes & Aäronkerk bloemen gelegd. Het 8 decembermonument bestaat uit de namen van de slachtoffers. De herdenking gaat verder in de Boekmanzaal van het stadhuis, met verschillende sprekers. Onder andere locoburgemeester Rutger Groot Wassink, publicist Theo Para, Tweede Kamerlid van de SP Sadet Karabulut, advocaat Lionel Lalji, publicist Sheila Sitalsing en PvdA-politicus Mei Li Vos zullen spreken.

Twintig jaar cel

Vorig jaar zomer werd er twintig jaar geëist tegen Desi Bouterse, de huidige president van Suriname. Hij was toendertijd leider van het militair bewind en is de hoofdverdachte in de zaak van de Decembermoorden. Er zijn nog zeventien andere verdachten. Het proces loopt nog steeds.