Fietsers gaan de snelweg op: 'Serieus, jij fietst gewoon in de tunnel?'

Opnieuw gevaarlijke manoeuvres door fietsers vannacht. Twee verschillende vrouwen reden op hun fiets over de snelweg.

Volgens een tipgever werd een vrouw afgelopen nacht op haar fiets gespot op de vluchtstrook van een snelweg. De bestuurder van de auto roept: 'Hey, dit is de snelweg!' Waarop de fietser aangeeft dat ze hier graag weg wil en van de snelweg af probeert te komen. 'Jij bent ready voor oorlog', roept de automobilist haar na.

Ook in de IJtunnel was het volgens een tipgever vannacht weer raak. Een vrouw fietst met haar telefoon in haar hand de tunnel door terwijl een auto passeert. De automobilist roept: 'Serieus, jij fietst gewoon in de tunnel?' Ze lijkt niet erg onder de indruk te zijn van de situatie en antwoordt met een droge 'Ja'.

De politie laat weten geen meldingen te hebben binnengekregen van de wildfietsers.

Het is niet de eerste keer dat er verdwaalde fietsers van de snelweg gehaald moeten worden. In augustus werden er vier toeristen gespot in de Piet Heintunnel. Afgelopen november moest een motoragent een verdwaalde scooterrijder van de A10 halen. Ook is het niet voor het eerst dat een fietser in de IJtunnel belandt.

Navigatie

Vaak lijkt een navigatiesysteem de boosdoener. Meerdere keren werd het kaartsysteem van Apple beschuldigd. De routeomschrijving zou de fietsers en wandelaars door de IJtunnel leiden. Het bedrijf paste het navigatiesysteem vervolgens aan, en ook uit een test van AT5 blijkt dat de Apple-kaarten fiets- en wandelroutes niet meer via snelwegen leiden. Het is niet bekend hoe de fietsers vannacht op de snelweg zijn beland.