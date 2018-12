Drie arrestaties bij gele hesjes-protest; demonstratie verloopt verder rustig

Het protest van de gele hesjes in Amsterdam is volgens de politie rustig verlopen. Er werden drie mensen gearresteerd.

In Parijs, waar men vandaag ook in gele hesjes de straat op ging, werden bijna 500 mensen aangehouden. In Brussel waren er 115 arrestanten. De politie in Amsterdam noemt de demonstratie hier dan ook 'rustig'.

De politie heeft ten tijde van de demo Stopera - Dam, die overigens rustig is verlopen, drie personen aangehouden voor o.a. belediging, bezit fakkel, vuurwerk en twee messen #gelehesjesnl #gelehesjes #Amsterdam — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) December 8, 2018

Lees ook: Tientallen 'gele hesjes' demonstreren bij de Stopera

Na een rondje om de Stopera trok een deel van demonstranten door naar de Dam. Daar werden drie mensen aangehouden. Er was één geval van belediging van een agent. Eén demonstrant werd gearresteerd voor het bezit van een fakkel, een ander voor het bezit van vuurwerk en messen.