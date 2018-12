Doe-het-zelf pakket vuurwerkvrije zone, mét bedankbrief van burgemeester

Vuurwerk, voor de één is het onmisbaar tijdens de jaarwisseling, de ander moet er niks van weten. Tot er in 2019 alleen nog speciale zones zijn waar je vuurwerk mag afsteken, doet de gemeente er nu nog alles aan om de 'vrijwillige' vuurwerkvrije zones uit te breiden.

Op de website van de gemeente is het mogelijk om een 'vuurwerkvrij pakket' aan te vragen. Het is de bedoeling dat een buurt in overleg tot de beslissing komt om, vrijwillig, van hun buurt een vuurwerkvrije zone te maken. De gemeente geeft de handvatten, maar handhaaft niet. 'Het is een afspraak tussen buren'.

Het doe-het-zelf pakket

In het pakket zitten borden waarmee de vuurwerkvrije zone aangegeven kan worden, materiaal om de borden aan lantarenpalen of verkeersborden vast te maken, raamposters én een brief met spelregels. Ook zit er een bedankbrief van burgemeester Halsema bij.

Het pakket is hier aan te vragen. Nadat de bestelling is geplaatst is het mogelijk dat de gemeente persoonlijk contact opneemt om de spelregels goed door te spreken.

De borden mogen vanaf 29 december tot 2 januari blijven hangen en moeten daarna zelf verwijderd worden.