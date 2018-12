Wethouder Dijksma geschrokken van slechte staat kades en bruggen in de stad

Dat het niet best gesteld is met de kades en bruggen in de stad was al bekend, maar verantwoordelijk wethouder Dijksma is toch erg geschrokken van de staat waarin ze verkeren. Herstel is noodzakelijk, kostbaar en zal decennia gaan duren.

Dijksma uitte haar zorgen gisteren in AT5's Park Politiek. 'Ik ben in Amsterdam best wel geschrokken van de staat waarin onze kades en bruggen verkeren. Die zijn heel kwetsbaar, die zijn op houten palen gebouwd en soms staan ze ook op dierenhuiden. U moet zich voorstellen dat die op dit moment niet allemaal op orde zijn, en dan ben ik heel diplomatiek.'

Noodsituaties

De kades zijn dus oud, worden te zwaar belast en door bezuinigingen is er volgens de wethouder een grote achterstand in het onderhoud. Dat dit nu al soms tot noodsituaties leidt, bijvoorbeeld in combinatie met een gesprongen waterleiding, zagen we het afgelopen jaar al op de Nassaukade en de Marnixstraat.

Herstel gaat decennia duren

Dijksma kent de gevaren. 'Nou daar zijn we natuurlijk als de kippen bij als er echt problemen dreigen. Dat zie je soms ook gebeuren, dan worden er extra wanden geplaatst om ervoor te zorgen dat het geen gevaar oplevert. Maar de staat van de kades is wel van zo'n slechte kwaliteit op sommige plekken dat we inderdaad de komende jaren maatregelen moeten nemen en ik kan u voorspellen, dat gaat geen vijf jaar duren, geen tien jaar, maar ik vermoed decennia om dat allemaal op orde te krijgen.'

Honderden miljoenen

En dan gaat het om 200 kilometer aan kades en 850 bruggen die er slecht aan toe zijn. De wethouder durft zich nog niet te wagen aan hoeveel dat precies moet gaan kosten, maar dat zou zomaar kunnen oplopen tot honderden miljoenen en misschien wel miljarden. Geld dat voor een groot deel nog zal moeten worden vrijgemaakt. 'Dat laatste is zeker het geval, maar dat zijn ook afwegingen die wij uiteindelijk in het college met elkaar moeten maken', aldus Dijksma.

