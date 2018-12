Gelijkenissen treffend: rechter verbiedt nagemaakte 'In Amsterdam we trust'-trui

Min of meer hetzelfde lettertype op de achterkant, dezelfde soort rode letters in de capuchon en ook nog een tekst op de mouw. De truien 'In Amsterdam we trust' die te koop waren in een souvenirwinkel aan het Damrak, lijken wel heel opvallend veel op de originele kledinglijn 'In gold we trust'.

En dus trekt de rechter er een streep door. De souvenirwinkel mag de 'In Amsterdam we trust'-truien niet meer verkopen.

De ontwerper van de kledinglijn 'In gold we trust' (zie bijfoto) die zich richt op streetwear, trok aan de bel na een bezoek aan de souvenirshop. Twee hoodies werden gekocht en uitgebreid bestudeerd. De gelijkenissen waren treffend. Maar het prijsverschil was wel groot: 114,95 voor de originele truien, tegenover 29,99 voor de nagemaakte.

Inspiratie

De ontwerper liet het er niet bij zitten en stapte met succes naar de rechter. In de rechtbank waren de eigenaren van de souvenirwinkel helder: hun truien waren sterk op de originele geïnspireerd, maar ze waren volgens de eigenaar nog in de 'ontwikkelfase'. Ze wilden met de truien onderzoeken of de 'In Amsterdam we trust' zou aanslaan bij de toeristen.

Toen de eigenaar merkte dat de ontwerper het bepaald niet op prijs stelde, stopte die meteen met de verkoop, zei hij tegen de rechter. Overigens was het geen doorslaand succes: van de 20 exemplaren die ze hadden gemaakt, zijn er negen verkocht. De rest is vernietigd.

Proceskosten

De eigenaar van de souvenirwinkel moet ongeveer zesduizend euro neerleggen voor de proceskosten, heeft de rechtbank bepaald.