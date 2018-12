Ziyech op de bank bij Ajax tegen PEC, Dolberg niet in selectie

Ajacied Hakim Ziyech, die de afgelopen twee weken buitenspel stond vanwege een knieblessure, begint vanavond in het competitieduel bij PEC Zwolle op de bank.

Ziyech had een verrekking aan de binnenband van zijn knie, maar is inmiddels weer hersteld. Kasper Dolberg ontbreekt in de wedstrijdselectie van Ajax. De Deense spits heeft last van zijn knie. De opstelling van Ajax is als volgt: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, De Jong, Van de Beek; Neres, Huntelaar Tadic.

Danilo Pereira maakt debuut in wedstrijdselectie

De Braziliaan Danilo Pereira maakt zijn debuut in de wedstrijdselectie van Ajax. De spits, die normaal bij Jong Ajax speelt, kan vanavond zijn eerste minuten in de Eredivisie maken. De wedstrijd begint om 19.45.