Bert en Thea nemen na vijftig jaar afscheid van Albert Cuyp

Vijftig jaar lang, door dag en dauw stonden ze er. Tot nu dan. Marktkooplieden Bert en Thea nemen na vijftig jaar trouwe dienst afscheid van de Albert Cuypmarkt.

Ze zijn de hele dag druk in de weer met hun afscheid. Ze zullen niet meer te vinden zijn bij hun marktkraam met wol, kralen en nog meer fournituren. Dat laat henzelf niet onberoerd, maar ook hun vaste klanten niet. 'We hebben veel bloemen en wijn gekregen', zegt Thea.

In de vijftig jaar dat Bert en Thea op de Albert Cuypmarkt staan, is er veel veranderd. Natuurlijk is de tijdsgeest anders en is de euro er gekomen. Maar vooral hebben ze de drukte zien afnemen door internet. 'De verkoop is een stuk minder geworden', zegt Bert.

'Er hoeft gewoon niets meer'

Na vijf decennia vinden Bert en Thea het wel genoeg geweest. 'De timing is goed. We gaan heus wel een keer terug. Maar er hoeft gewoon niets meer en dat is lekker.' De winkel en kraam blijven bestaan, maar dan zonder Bert en Thea.