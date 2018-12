De laatste Amsterdam Wildlife: 'Dit succes hadden we nooit verwacht'

Wat begon als een klein project, kreeg een kristallen status. Amsterdam Wildlife, de film waarin het dierenleven in de stad werd getoond, kreeg in drie jaar tijd 14.000 bezoekers. Vandaag was de laatste voorstelling in het filmmuseum Eye. 'Dit hadden we nooit verwacht.'

De film, gemaakt door RTL Nieuws-presentatrice Merel Westrik en stadsecoloog Martin Melchers, maakte veel los. Zo werden flirtende oeverzwaluwen gevolgd, vechtende vossen, zonnende ringslangen en nog meer.

Vervolg

Een vervolg blijft dan ook niet uit, vertelt Westrik. Ze werken aan 'Amsterdam Wildlife by night'. 'Dus de nacht. Dat staat voor de verborgen dierenwereld in Amsterdam, dieren die je niet makkelijk vindt of ziet.' Het zal nog wel even duren voordat de film te zien zal zijn. Naar verwachting zijn we dan twee jaar verder.

Wel weet Melchers: het zal vooral Westrik zijn die in beeld komt, verklapt hij lachend. 'Zij is hartstikke lenig, dat weet niemand. Die klimt zo naar een kraaiennest. Dat doe ik niet meer.'

Handen dichtknijpen

Overigens stelt Melchers dat het er in Amsterdam helemaal niet slecht voorstaat met de natuur. 'Er zit hier nog veel. We moeten nog wel wat ruige bosjes voor de zangvogels planten. Maar als je dat doet, heb je ze zo weer. We mogen onze handen dichtknijpen.'