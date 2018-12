Gewapende overval op pizzakoerier Nieuw-West

Een pizzakoerier van New York Pizza is vanavond tijdens zijn dienst door twee daders overvallen aan de Burgemeester de Vlugtlaan in Nieuw-West.

De koerier fietste na de overval naar de New York Pizza-vestiging aan de Burgemeester van Leeuwenlaan. Daar werd hij door de politie gehoord.

De politie meldt dat het om een gewapende overval ging. Volgens een getuige zou er een vuurwapen zijn gebruikt. De daders renden weg richting het Bos en Lommerplein en droegen een zwarte en een blauwe jas.

De politie wil niet zeggen of er iets is buitgemaakt.