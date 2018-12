Schöne na eigen doelpunt tegen PEC: 'Is dat zo? Eigen doelpunt? Dat is pech'

Geen grootse wedstrijd, een spek- en spekglad veld en ook nog een eigen doelpunt. Maar voor middenvelder Lasse Schöne is het allerbelangrijkste: de drie punten.

'Het was niet onze beste wedstrijd', zegt hij na de 1-4 gewonnen wedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle. 'Maar zo zij het. We hebben wel vier doelpunten gemaakt. Dat kunnen we meenemen. PEC deed het goed, fel, ze deden hun best om ons uit het ritme te halen.'

Pech

Dat het doelpunt van PEC op zijn naam kwam, wist hij niet. Het doelpunt kwam uit een corner. 'Is dat zo? Was het een eigen doelpunt? De bal belandde via de lat op mijn achterhoofd. Dat is pech. Of ik er nou stond of niet, hij was er toch wel ingegaan.'

Nu maakt de club zich op voor de volgende wedstrijd: woensdagavond in de Johan Cruijff Arena tegen Bayern München voor de Champions League. Als Ajax de wedstrijd winnend afsluit, eindigt de club op de eerste plek in de poule.