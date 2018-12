Nieuw kijkje in het leven van Rembrandt van Rijn: 'Hij was een echte lastpak'

Op bezoek gaan in de zeventiende eeuw en een kijkje nemen in het leven van Rembrandt van Rijn. Het klinkt als een slechte science-fictionfilm, maar door de nieuwe tentoonstelling van het Amsterdams Stadsarchief is het echt mogelijk.

In 'Rembrandt Privé' kunnen bezoekers via een iPad een beter inzicht krijgen in documenten over Rembrandts werk, maar ook in al zijn liefdesperikelen.

Augmented reality

De iPad, door het stadsarchief de 'Rembrandt viewer' gedoopt, moet er vooral voor zorgen dat de bezoekers dichterbij de beroemde schilder komen. Dit komt door de technologie genaamd 'augmented reality'. Er zijn namelijk documenten over het werk van de grote meester, over zijn werkplek en testamenten van zijn vrouwen en vrienden. De iPad kan hiermee via een QR-code 'contact' maken en dan verschijnen er op de tablet beelden en teksten die met de documenten en brieven te maken hebben.

Volgens conservator Ludger Smit is het stadsarchief de eerste die deze techniek zo gebruikt. 'Het is echt bijzondere technologie. Je krijgt als het ware echt een film over Rembrandt opgedeeld in verschillende stukken. Je kunt hierdoor in zijn huid kruipen.'

350 jaar overleden

In 2019 is het 350 jaar geleden dat de schilder overleed. Met deze tentoonstelling wil het stadsarchief Rembrandt eren. Dat dit gelukt is, is geen verrassing, want er zijn ontzettend veel brieven, documenten en testamenten over de kunstenaar bewaard gebleven. 'Rembrandt was een lastpak. Hij had vaak ruzie, was vaak net niet of net wel failliet, zijn kinderen stierven jong en ook heeft hij zijn drie vrouwen allemaal zien sterven', aldus de conservator. 'Hij heeft gewoon heel veel meegemaakt in zijn leven en dat is allemaal opgeschreven door verschillende bronnen en allerlei stedelijke en kerkelijke instanties.'

Dichtbij Rembrandt

Veel van de documenten zijn in oud-Nederlands geschreven en ook bijna niet te lezen. Maar de 'Rembrandt viewer' kan ook alle teksten tevoorschijn halen. 'De tekst verschijnt dan eerst in het oud-Nederlands, zodat mensen zelf een poging kunnen wagen om het te vertalen, maar als ze naar beneden scrollen staat de tekst ook in het Nederlands zoals we dat nu kennen. Het idee is dat dit het allemaal een beetje toegankelijker maakt. En dat we ook publiek krijgen dat nu niet meer afgeschrikt wordt doordat alles oud is.'

De tentoonstelling 'Rembrandt Privé' is nog te zien tot 7 april 2019.