Man gewelddadig beroofd op IJburg na 'veilig thuis-selfie'

Een bewoner aan de Ben Meerendonkstraat op IJburg is in de nacht van 12 op 13 oktober hardhandig beroofd voor de deur van zijn appartementencomplex op IJburg na het maken van een selfie.

Het slachtoffer komt rond 4.00 uur in de nacht thuis bij zijn woning. Hij stuurt een selfie naar een bekende met de tekst dat hij veilig thuis is. Maar dat blijkt te voorbarig.

Als hij zich omdraait komen twee mannen op hem af. Door een van hen wordt hij bij zijn keel gegrepen. De mannen duwen het slachtoffer in een hoek, net buiten het zicht van de camera. Daar slaan ze op hem in en beroven ze het slachtoffer.



Sieraden en telefoon

De mannen stelen twee kettingen, een horloge en een armband. Een van hen rent weg, maar de ander bedenkt zich. Het slachtoffer zit ontredderd op de grond als een van de twee straatrovers ook nog zijn telefoon opeist. Beide daders vluchten vervolgens in de richting van de Fritz van Dietrich Kahlenbergstraat.

Signalement

De eerste verdachte is een lichtgetinte man met een normaal postuur. Hij is tussen de 25 en 30 jaar en heeft kort, donker haar en is ongeveer 1,80 meter lang. De tweede verdachte is ook een man tussen de 25 en 30 jaar en ook ongeveer 1,80 meter lang. Hij heeft een normaal postuur en draagt die nacht een donkere jas, waar hij gedeeltelijk zijn gezicht mee bedekt.