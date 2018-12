Handgranaat uit Tweede Wereldoorlog gevonden tijdens archeologisch onderzoek

In een weiland aan de Amsteldijk in Amstelveen is vanmiddag tijdens archeologische opgravingen een handgranaat gevonden. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosief uit de Tweede Wereldoorlog.

De archeologische vondst zal verder onderzocht worden door de Explosieven Ontruimingsdienst Defensie.



De Amsteldijk is enige tijd in beide richtingen afgesloten geweest, maar is nu weer geopend.