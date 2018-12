Beelden: reiziger rent langs de A4 naar Schiphol

Een opvallend beeld langs de A4 vanmiddag. In de berm langs de snelweg rende een man in tegengestelde richting de oprit op richting Schiphol.

Met een reiskoffer in de hand rende de man met hoge snelheid in de richting van de luchthaven. Een taxichauffeur legde het tafereel vast met zijn dashcam. Het filmpje is net voor de Buitenvelderttunnel gemaakt.

Hoe de man daar terecht is gekomen en hoe lang hij al aan het rennen was, is niet bekend. De chauffeur die het vast heeft gelegd, zegt dat verderop langs de A4 een auto op de vluchtstrook stond geparkeerd.

Of de man zijn vlucht heeft gehaald, is ook onbekend.