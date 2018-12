Betonblokken tegen asociaal parkerende ouders weer weg: 'Het leek wel een oorlogsgebied'

De betonblokken die afgelopen zomer voor Islamitische basisschool Al Maes op de Admiralengracht werden geplaatst, om te voorkomen dat ouders de stoep als 'Kiss and Ride' gebruiken, zijn weer verwijderd. Dit betekent dat de stoep weer op meerdere momenten per dag volstaat met geparkeerde auto's.

De volle stoepen zijn niet alleen doordeweeks een probleem, ook Arabische lessen in het weekend zorgen voor parkeerdrukte. En dat leidt tot irritatie in de buurt. 'Ik erger me al jaren. Iedereen die zijn kinderen komt halen staat maar op de stoep. Niemand kan erdoor', vertelt een buurtbewoner.



Een andere buurtbewoner herkent de ergernis. 'Als je hier loopt dan moet je soms omlopen. Als ze op de stoep staan, dan heb je daar last van.'



Zwaar overdreven

Toch vindt niet iedereen het een kwalijke zaak dat de betonblokken verwijderd zijn. 'Gelukkig zijn die blokken weg. Het leek wel een oorlogsgebied. Dat vond ik zwaar overdreven eerlijk gezegd.' Bovendien loste het niet het hele probleem op. 'Die blokken waren natuurlijk ook lastig voor voetgangers. Dus dat is in principe ook geen oplossing.'



Lees ook: Buurtbewoners zijn parkerende ouders zat: 'Niemand kan er meer door'



Wat wel de beste oplossing is, vinden de meesten een lastige kwestie. 'Er is sowieso weinig ruimte, en de kinderen moeten toch naar school', meent een bewoonster. 'Ik zou van die blokjes maken, maar dan laag. Zodat het geen structurele parkeerplekken worden. En voor de rest moeten we accepteren dat er af en toe een file staat', reageert een ander.



Lage blokjes

Ouders van de school zijn minder enthousiast over het plaatsen van lage blokjes. 'Dan moet ik helemaal naar daar en dan weer teruglopen, nee', legt een moeder uit. 'Ze kunnen het zo laten. Het is maar voor vijf minuten, dus dat is geen ramp', aldus een vader.