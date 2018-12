Beeldend kunstenaar Aat Veldhoen (84) overleden

Beeldend kunstenaar Aat Veldhoen is vandaag op 84-jarige leeftijd overleden. Dit werd bevestigd door collega en fotograaf Koos Breukel. De Amsterdammer overleed in het bijzijn van vrouw en kinderen aan de gevolgen van een herseninfarct.

Aat Veldhoen groeide op in Amsterdam en was de zoon van een kunstschilder. Hij maakte vooral gedetailleerde tekeningen van naakte vrouwen, vrijende stellen en zelfportretten. Later begon Veldhoen met het drukken van etsen, een vaardigheid die hij zichzelf had aangeleerd.



Onzedelijke prenten

Tussen 1964 en 1968 reed Veldhoen op een bakfiets vol met etsen door de stad, die hij voor een paar gulden verkocht. Hij verwierf vooral bekendheid nadat hij werd opgepakt voor het verspreiden van 'onzedelijke prenten'.



Aan het einde van de jaren zeventig begon Veldhoen met het manipuleren van polaroidfoto's, die later door het Rijksmuseum werden gekocht.



Beroerte

De rechtshandige Veldhoen kreeg in 2004 een beroerte, waarna hij zijn rechterhand niet meer kon gebruiken bij het tekenen. Vervolgens leerde hij zichzelf tekenen met zijn linkerhand.



Werk van Veldhoen is onder anderen te vinden in het Amsterdam Museum, Rijksmuseum en het Rembrandthuis.