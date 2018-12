Politie wil plaatsen van handgranaten zwaarder bestraffen

Criminelen die handgranaten neerleggen bij winkels of cafés, zouden zwaarder moeten worden gestraft. Dat zegt Dick Schouten, portefeuillehouder vuurwapens van de Nationale Politie.

Zwaardere straffen zouden volgens Schouten voor een afschrikkingseffect kunnen zorgen.

'Wij kunnen nu alleen verboden wapenbezit ten laste leggen en de straffen daarvoor zijn laag', legt Schouten uit aan de NOS. Voor dat verboden bezit staat op dit moment een gevangenisstraf van negen maanden.

Iedere week

Het aantal gevonden handgranaten op straat is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. In het hele land zijn in het afgelopen jaar 43 granaten gevonden. Meer dan de helft daarvan is in Amsterdam aangetroffen. Het is bijna iedere week wel ergens in het land raak. Afgelopen week nog werd er in Noord een handgranaat gevonden voor een appartementencomplex.

Ze worden voornamelijk gebruikt als chantagemiddel of dreigement, veelal zijn horecagelegenheden het doelwit. Het is bekend dat verschillende ondernemers in de stad in de afgelopen maanden een dreigmail hebben ontvangen: betalen of we hangen een granaat aan de deur.

Levensgevaarlijk

Schouten benadrukt hoe levensgevaarlijk het neerleggen van handgranaten is voor voorbijgangers en omwonenden. De politie noemt de verdubbeling van het aantal incidenten dan ook 'zorgwekkend'.