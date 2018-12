Onzekerheid over planning snorfiets naar de rijbaan

Nog steeds is het onduidelijk of bestuurders van snorfietsen binnenkort binnen de ring met een helm op naar de rijbaan moeten, of blootshoofds op het fietspad mogen blijven. De scooterbranche hoopt vooral dat er snel een knoop wordt doorgehakt.

Zeker is dat de snorscooter in delen van de stad naar de rijbaan moet. Maar wanneer en hoe precies, is nog niet helder. Tot nu toe wordt door de gemeente steeds gesproken over 'begin 2019', maar dat lijkt niet haalbaar. Dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de invoering van de nieuwe regels, komt doordat 4500 mensen op de plannen hebben gereageerd. Deze zienswijzen moeten eerst zorgvuldig doorgenomen worden, voordat de veranderingen definitief worden ingevoerd.



Onzekerheid

Binnen de scooterbranche betekent dit vooral onzekerheid. 'We weten nu gewoon niet wat er gaat gebeuren. We wachten maar en we wachten maar, en we horen niks. Ondertussen loopt het maar door en is er niks concreet', aldus Maurice van Oosten, woordvoerder van Stichting Scooterbelang Nederland.



Ook op de invulling van het plan is veel kritiek. Het idee is nu dat snorscooters alleen binnen bepaalde zones op de rijbaan zullen gaan rijden, met name buiten het centrum. Onlogisch, vindt Mike Beumer van Beumer de Jong Scooters. 'Je mag overal in het centrum gewoon doorrijden, zonder helm op. Dus het is alleen het stuk daaromheen. Terwijl het probleem in het centrum ligt, daar is het druk.'



Planning

Wanneer de onzekerheid ten einde zal zijn, is ook nog niet duidelijk. 'We hebben met elkaar samen gezeten en daar was toen een planning gegeven dat de communicatiecampagne snel gestart zou gaan worden, maar ik heb nog niks gezien', aldus Van Oosten.



Dat is lastig voor betrokkenen, zeker wanneer mogelijke kopers antwoorden willen. 'Wat moet ik de klanten vertellen? Gaat het wel gebeuren, gaat het niet gebeuren? Op een gegeven moment moeten ze gewoon een beslissing maken', zegt Beumer.

Petje op

Op straat lijken nog niet alle scootereigenaren met de veranderingen in hun maag te zitten. 'Oh wanneer? In januari? Nou, ik heb nu een petje op, dus dan zien ze het niet zo gauw', aldus een scooterende voorbijganger.



Een ander is vooral bang voor toekomstige verwarringen. 'Een helm vind ik jammer, maar niet het ergste. Het ergste vind ik die kaart die ik heb gezien, met allemaal weggetjes waar je er wel op mag en waar je er niet op mag. Dat is toch niet te doen? Om precies te weten welk weggetje, moet je 's morgens voordat je opstaat je hele route gaan bedenken.'



Een woordvoerder van wethouder Dijksma laat weten dat de gemeente later deze maand met een definitief besluit zal komen, én met een antwoord op de 4500 ingeleverde zienswijzen.