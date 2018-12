Verkeershinder door staatsbezoek president Kaapverdië op de Dam

De Kaapverdische president Jorge Carlos de Almeida Fonseca brengt vandaag een staatsbezoek aan Amsterdam. Buurtbewoners in de omgeving van de Dam moeten rekeningen houden met verkeershinder.

Dat meldt de gemeente op haar website.

Vanwege het staatsbezoek zijn er ceremoniële activiteiten om de Dam. Om die reden worden er extra veiligheidsmaatregelen genomen. Ook wordt een veiligheidsgebied afgezet.

Buurtbewoners moeten in de omgeving van de Dam rekening houden met verkeershinder. Een groot deel van de Dam is van 6.00 tot 12.00 uur afgesloten voor verkeer. Ook is de doorgaande route vanaf het Mr. Visserplein-Amstel-Rokin-Dam-Damrak afgesloten voor autoverkeer.

Verkeershinder

Ook de Damstraat vanaf de Oudezijds Voorburgwal is tijdelijk afgesloten. Op de Nieuwezijds Voorburgwal en de Spuistraat moet rekening gehouden worden met verkeershinder.

Tram 4, 14 en 24 rijden vanaf de aanvang van de dienstregeling tot 12.00 uur omgeleid of ingekort.

De terrassen kunnen tijdens het staatsbezoek worden opgesteld en blijven bereikbaar.