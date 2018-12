Mijlpaal GVB: miljoen reizigers in 1 dag

30 oktober was een bijzondere dag voor het GVB. Voor het eerst in de geschiedenis van het vervoersbedrijf maakten in één dag een miljoen reizigers gebruik van het openbaar vervoer in de stad.

Volgens het GVB kwam de piek in OV-gebruik met name door de hoeveelheid neerslag die viel op deze druilerige dinsdag. Op 5 september was er ook zo'n regenpiek, maar op die dag hoefden nog niet alle studenten en scholieren naar school, legt het bedrijf uit.

Het afgelopen half jaar is de reizigersgroei zo'n 6 procent. Volgens de GVB komt dat vooral doordat steeds meer reizigers met de Noord/Zuidlijn reizen.