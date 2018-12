Ellie Lust gaat dieren helpen in Almere

Ex-politiewoordvoerder Ellie Lust wordt ambassadeur van Stichting Dierenthuis. De stichting zet zich in voor dieren die geen plek meer hebben in de maatschappij, door bijvoorbeeld ziekte of mishandeling.

In de opvang van de stichting leven honderden dieren samen. 'Zonder Dierenthuis zijn de honden, katten en paarden die hier leven kansloos. Ook deze onschuldige dieren verdienen een liefdevol thuis,' vertelt Lust.

Bijzonder aan de stichting is wat zij zelf de 'rolstoelbrigade' noemen. Dit is een groep van negen honden die bij Stichting Dierenthuis de ruimte hebben om 'in hun rolstoeltjes door de opvang te racen'.