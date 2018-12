Eigenaren van 267 woningen maken overstap naar nieuw erfpachtstelsel

Voor 1 januari 2020 moeten huizenbezitters in de stad besluiten of ze gebruik willen maken van de overstapregeling voor het nieuwe erfpachtstelsel van de gemeente. Op 3 december stond de teller van het aantal door huiseigenaren geaccepteerde aanbiedingen op 1624, een kleine 400 meer dan anderhalve maand eerder.

Van die ruim 1600 aanbiedingen zijn er pas 267 volledig verwerkt. Wel zijn er 995 besluiten verstuurd naar notarissen. Maar die hebben van de gemeente het advies gekregen om de aanbiedingen te laten liggen, omdat er volgende week besloten wordt over de tien procent extra korting die huizenbezitters krijgen, als zij voor 2020 besluiten over te stappen.

Tienduizenden huishoudens moeten volgend jaar nog beslissen over hun erfpacht.

Afkopen of canon?

Vorig jaar presenteerde toenmalig Grondwethouder Eric van der Burg het nieuwe erfpachtstelsel. Huiseigenaren die te maken hebben met erfpacht kunnen kiezen: of ze kopen hun erfpacht voor altijd af, of ze gaan (nadat hun huidige erfpachtperiode is afgelopen) een maandelijks bedrag (canon) betalen.

Het aantal overstappers bleef tot nu toe beperkt. Dat komt mede doordat in de datasystemen van de gemeente informatie mist over woningen in de stad, waardoor aanvragen vertraging oplopen. Om die problemen op te lossen werden in september van dit jaar 29 tijdelijke krachten aangenomen. Komend jaar zouden aanvragen automatisch verwerkt moeten worden.

Lees ook: Pas vijf woningbezitters overgestapt op nieuw erfpachtstelsel door vertraging procedure

Duizenden vragen

In totaal hebben nu 11.426 erfpachters via diverse kanalen informatie opgevraagd over het nieuwe erfpachtstelsel. De gemeente heeft inmiddels 10.939 vragen over de overstap beantwoord, 172 klachten zijn afgehandeld.