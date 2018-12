Gapend gat op de Wallen door missende putdeksel: 'Mensen letten niet op'

In de Molensteeg op de Wallen zit al drie weken een gapend gat in de grond. Er mist namelijk een putdeksel en volgens een buurtbewoner zorgt dat voor gevaarlijke situaties. 'De situatie is heel onveilig', zegt buurtbewoner John Visser.

Visser heeft naar eigen zeggen al drie keer de gemeente gebeld. 'Er zijn twee keer mensen langs geweest van de gemeente om de put op te meten. Maar voor de rest gebeurt er niks.' Volgens John zijn er al twee mensen bijna in gevallen. 'Dit kan gewoon zo niet.'

Dat de open put bij de rood verlichte ramen zit, helpt ook niet. 'Mensen letten niet op. Ze lopen en that's it. Hier op de hoek heb je een café waar veel Engelsen zitten. En als die dronken zijn, je weet niet wat ze doen he.' Als noodoplossing heeft John zelf maar een plank over het gat gelegd.



In een reactie laat Waternet weten dat de verantwoordelijkheid ligt bij het Stadsdeel. Volgens hen duurt het herstel van de put in de Molensteeg lang, omdat het type deksel een oud model is. Het Stadsdeel belooft uiterlijk vrijdag 14 december een nieuw deksel te plaatsen.