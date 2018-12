Politie: geen wapens voor handhavers, wel meer samenwerken

De politie wil nauwer samenwerken met buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's), maar wil het geweldsmonopolie niet uit handen geven.

Dit werd vandaag bekend tijdens de presentatie van de notitie 'BOA en politie, niet naast elkaar maar met elkaar'. De korpsleiding van de politie vindt dat het geweldsmonopolie bij de politie hoort. 'De discussie over bewapening van BOA’s vloeit voort uit de zorg over de veiligheid van BOA’s. Die zorgen deel ik', zegt nationale korpschef Erik Akerboom. 'BOA's moeten kunnen rekenen op de politie als de nood aan de man of vrouw is. Zij moeten op ons kunnen rekenen en dat gaat nu nog niet altijd goed.'

De politie wil de samenwerking met de BOA's verbeteren door heldere afspraken te maken over informatiedeling en toegang tot politielocaties en door van operationele regie bij de politie naar operationele samenwerking te gaan.

Lees ook: BOA's willen wapenstok en pepperspray: 'Wij komen dagelijks in de frontlinie'

BOA's pleiten voor wapens

Vorige week lieten tientallen BOA's weten graag een wapenstok, pepperspray en bodycam aan hun uitrusting toe te willen voegen. Burgemeester Femke Halsema ziet het plan niet zo zitten en heeft liever niet dat handhavers de straat opgaan met een wapenstok of pepperspray.

Alleen in speciale gevallen mogen de BOA's oftewel de handhavers geweld gebruiken. Het zou dan gaan om handhavers die in het buitengebied werken, in hun werk grotere risico’s lopen en niet op back-up van de politie kunnen rekenen.

Lees ook: Eén derde van handhavers dagelijks geconfronteerd met geweld

Eén derde van handhavers geconfronteerd met geweld

De vraag naar wapens is groot bij de handhavers, omdat ze vaak met geweld geconfronteerd worden. Maar liefst eén derde van alle handhavers heeft dagelijks te maken met zwaar geweld. Het gaat dan om bijvoorbeeld schoppen, slaan of zelfs bijten.