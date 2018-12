Zonnestudio in Oost overvallen, daders gevlucht

Aan de Linnaeusstraat in Oost is maandagavond rond 19.00 uur een zonnestudio overvallen. Daarbij is een onbekend bedrag buitgemaakt.

De overval werd gepleegd door twee jongens die er vandoor gingen op een groene scooter. Er werd volgens een woordvoerder van de politie geen vuurwapen gebruikt.

Er wordt op dit moment nog gezocht naar de overvallers. Volgens een signalement van de politie gaat het om twee jongens tussen de 15 tot 20 jaar oud. Beiden zijn lichtgetint en droegen donkere kleding. Ze zijn gevlucht op een groene elektrische scooter.