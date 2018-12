Hoogbejaarde vrouw (93) gewond na overval in eigen woning

Aan de Petmolen in Noord is een 93-jarige vrouw in haar eigen woning overvallen. Hierbij raakte ze gewond.

De daders zijn er vandoor gegaan zonder een buit. Het gaat om twee blanke, nog erg jonge jongens.

De twee jongens hebben grof geweld gebruikt bij de overval op de hoogbejaarde. Het slachtoffer is volgens een woordvoerder van de politie ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Ze raakte lichtgewond.