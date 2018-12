Bewoners ADM-terrein willen meer tijd om te verhuizen naar slibvelden

De bereidheid van de bewoners van het ADM-terrein om te verhuizen naar de slibvelden in Noord neemt toe. Ze stellen wel een voorwaarde: de gemeente moet het gestelde ultimatum van 25 december opheffen.

De tijd dringt voor de ADM-bewoners. Over twee weken moeten ze vertrokken zijn van het terrein in het Westelijk Havengebied anders gaat de gemeente over tot ontruimen. Ze kunnen terecht op de slibvelden, het terrein van de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie langs de A10 in Noord, maar tot dusver sloeg de groep het aanbod van de gemeente af omdat het slechts voor twee jaar is.

Lees ook: ADM-bewoners weigeren definitief te vertrekken naar slibvelden in Noord

Nu de uiterste verhuisdatum nadert, wil een deel van de groep wel naar het alternatieve terrein in Noord, laat Hay Schoolmeesters de woordvoerder van de bewoners op het ADM-terrein weten. Het is volgens hem niet mogelijk om nu nog binnen twee weken de boel te verhuizen naar Noord. Ze hebben daar zeker nog enkele weken voor nodig.

Lees ook: ADM-bewoners willen niet, maar gemeente blijft tonnen investeren in nieuwe locatie

Daarnaast hebben de ADM'ers er problemen mee dat de slibvelden voor slechts twee jaar is. Daarna is het nog onduidelijk waar de bewoners heen kunnen. De Almeerse wijk Oosterwold werd eerder geopperd door wethouder Udo Kock, maar dat willen ze niet omdat ze daar hun activiteiten en workshops niet kunnen organiseren.

Lees ook: Wethouder: bewoners ADM-terrein kunnen in de toekomst in Almere terecht

De gemeente laat vandaag weten dat ze geen extra tijd gaan geven aan de ADM'ers en de uiterste vertrekdatum gewoon op 25 december blijft staan.