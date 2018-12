Osdorpse kinderen maken eigen lichtkunstwerk: 'Ook hier moet het Light Festival komen!'

Het Amsterdam Light Festival zorgt voor een hele reeks lichtkunstwerken in het centrum. Maar de Osdorpse kinderen van de basisscholen de Kremerschool, de El Amien en de Lukasschool vinden dat niet genoeg. Zij zien graag dat het lichtjesfestival ook naar Osdorp komt.

Daarom heeft een aantal kinderen van deze scholen een eigen kunstwerk gemaakt genaamd 'Osdorp in Nieuw Licht'. Ze hebben het werk samen met het kunstenaarsduo Frouke ten Velden en Noor Stenfert Kroese gebouwd.

'Wat ons erg aan dit project aantrok, is dat we echt samen met de kinderen aan de slag konden gaan', zo vertelt Stenfert Kroese. 'De kinderen moesten hun favoriete plekje in de buurt beschrijven en na knutselen.' Het kunstwerk wordt afgebeeld op de muur van 'The Beach' in Osdorp.

'Het was echt erg leuk om te doen!' Een groep kinderen van de Kremerschool is enthousiast. 'Het is heel leuk om je favoriete plekje na te knutselen.' Een leerling van de El Amien vind het vooral speciaal om haar werkje zo groot afgebeeld op de muur te zien. 'Dat is echt heel cool.'

Lees ook: Amsterdam Light Festival van start: 'Ik vond het licht van de ijskast zo ontroerend'

Wensen voor de buurt

De kunstwerkjes zijn niet alleen maar afbeeldingen van plekken in Osdorp. De kinderen moesten ook hun wensen voor de plekjes laten zien. Zo ziet Adam liever meer gras op het voetbalveldje in zijn straat en wil Maryam dat er meer speeltoestellen komen. 'Mijn speeltuintje is nu nog een beetje saai. Het is leuker als er meer dingen zijn om op te spelen.'

Alle filmpjes die op de muur te zien zijn, zijn 'stop-motion'. Dit houdt in dat er heel veel foto's zijn genomen van de voorwerpen die de kinderen kozen om te gebruiken. De foto's worden nu heel snel achter elkaar afgespeeld. 'Dat is wel veel werk, ja. We hebben zelfs drie maanden aan dit project gewerkt. Maar het was wel leuk om te doen. Lekker knutselen', zegt Stenfert Kroese.

'Een mooi initiatief'

Echt onderdeel van het officiële Amsterdam Light Festival is het kunstwerk niet, maar het festival noemt dit wel 'een mooi initiatief'. De creatie is vooralsnog wel van korte duur. 'Het is alleen vanavond te zien, helaas. Maar als iemand denkt "nou, leuk", dan kunnen ze altijd contact met ons opnemen om te sponsoren', zegt een hoopvolle Ten Velden.