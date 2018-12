Terreurverdachte Jawed S. vandaag voor het eerst voor de rechter

Terreurverdachte Jawed S. (19) die eind augustus op het Centraal Station twee Amerikaanse toeristen neerstak, staat vandaag voor het eerst voor de rechter.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van een tweevoudige poging tot moord met een terroristisch oogmerk. De zitting vindt plaats in de zwaarbeveiligde Bunker in Osdorp. Het is geen inhoudelijke behandeling van de zaak, maar het gaat om een zogenoemde pro formazitting waarbij wordt gekeken of Jawed S. langer vast moet blijven zitten.

Beledigd

Daardoor is het niet zeker of Jawed S. iets zal zeggen over zijn daad. Wel bleek al in zijn eerste verklaringen dat hij een terroristisch motief had. Hij liet weten dat in zijn ogen de profeet Mohammed, de Koran, de Islam en Allah te vaak worden beledigd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij daarbij ook politicus Geert Wilders genoemd.

Op 31 augustus raakten twee Amerikaanse toeristen zwaargewond toen ze werden neergestoken in de westtunnel van het Centraal Station. De politie was er binnen enkele seconden bij en schoot S. snel neer. Hij werd geraakt in zijn onderlichaam.

Onopvallend leven

Volgens de politie stond S., die een Duitse verblijfsvergunning had, niet bekend als extremist en had hij een ogenschijnlijk onopvallend leven. Na zijn arrestatie heeft de Duitse politie op verzoek van Amsterdam het huis van S. doorzocht en zijn daar 'gegevensdragers' in beslag genomen.

