Stad overweegt verplaatsing woonboten ADM naar ateliercomplex Nieuw en Meer

Acht woonboten die nu nog aangemeerd liggen bij het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied, worden mogelijk verplaatst naar Ringvaart in De Nieuwe Meer.

Buurtbewoners hebben een week geleden een brief ontvangen van de gemeente, waarin zij uitgenodigd worden voor 'deelname aan een gesprek over een eventuele overkomst van de woonschepen'. Dat de boten er daadwerkelijk komen te liggen is nog allerminst zeker.

Twee jaar lang

Mocht de verplaatsing wel doorgaan, dan komen de boten te liggen bij ateliercomplex Nieuw en Meer, waar ongeveer honderd kunstenaars en creatieven werken. De gemeente overweegt om een ligplaatsvergunning voor twee jaar af te geven aan de ADM-bewoners.

Net als de andere ADM-bewoners, moeten ook de woonboten het terrein op eerste kerstdag verlaten hebben. Een gedeelte van die zestig personen, waaronder gezinnen met kinderen, kan verhuizen naar een tijdelijke locatie: de slibvelden in Noord. Voor de woonschepen is daar geen plaats.

Bewoners en omwonenden van Nieuw en Meer worden vanavond bijgepraat door de gemeente.