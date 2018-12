File op A4 en A10 door ongeluk bij De Nieuwe Meer voorbij

Op de A4 en de A10-West is vanmorgen een file ontstaan vanwege een ongeval.

De aanrijding vond rond 7.30 uur plaats bij knooppunt De Nieuwe Meer. Er is een ambulance opgeroepen, maar wat er precies is gebeurd is niet duidelijk.

Een uur later waren de files flink gegroeid. 'De boel loopt in het honderd bij Amsterdam door het ongeluk op de verbindingsweg van de A4 naar de A10 toe', liet de ANWB weten.

De A4 richting de A10-Zuid was vanwege het ongeval afgesloten. Aangeraden werd om via de A9 en A2 te rijden. Even na 8.30 uur ging de weg weer open.

De boel loopt in het honderd bij Amsterdam door het ongeluk op de verbindingsweg van de #A4 naar de #A10 toe. pic.twitter.com/EQ9T79gpoX — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) December 11, 2018

