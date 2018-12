Spandoek op Wallen: 'Geen alcohol in de publieke ruimte'

De gemeente waarschuwt met een spandoek op de Wallen dat er geen alcohol op straat gedronken mag worden.

Op het spandoek, dat bij De Oude Kerk hangt, staat dat het gebied een '0.0% zone' is. 'Geen alcohol in de publieke ruimte', staat er in het Engels geschreven. '95 euro boete.'

Er geldt al een paar jaar een alcoholverbod op de Wallen, maar toch wordt er nog regelmatig alchohol op straat gedronken. Het spandoek moet ervoor zorgen dat handhaving makkelijker gaat.

Lees ook: Te veel dronken Engelsen op Wallen: alcoholverbod niet meer te handhaven

'We hebben het idee dat het alcoholverbod nog niet goed bekend is', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'Met de campagne is het duidelijk voor bezoekers dat alcohol drinken niet mag. Handhavers kunnen er naar wijzen en zeggen dat mensen het hadden kunnen weten.'

Volgens de woordvoerder hadden bewoners van de Wallen veel over het drankgebruik op straat geklaagd. Het spandoek is onderdeel van een pakket aan maatregelen dat de gemeente wil nemen om hen tegemoet te komen. De andere maatregelen worden vanavond door burgemeester Femke Halsema gepresenteerd.

Lees ook: Hoofdcommissaris: 'Ook supermarkten verantwoordelijk voor stomdronken Britten'

Volgens de woordvoerder zal het spandoek nog wel even blijven hangen. 'Het is niet iets dat in een dag opgelost zal zijn. De campagne zal stelselmatig worden gevoerd.'