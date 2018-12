Slachtoffer aanslag Centraal Station door dwarslaesie in rolstoel

Een van de twee Amerikanen die eind augustus op het Centraal Station werd neergestoken door aanslagpleger Jawed S., zit nu in een rolstoel.

De man heeft een dwarslaesie opgelopen, zo laat zijn advocaat vanochtend weten. Het andere slachtoffer is in zijn arm gestoken en heeft zenuwletsel opgelopen.

Beide slachtoffers (38) zijn Eritreeërs met de Amerikaanse nationaliteit. Ze waren met hun gezin op doorreis naar Duitsland.

S. staat later vanochtend voor de rechter in de zwaarbeveiligde Bunker in Osdorp. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van een tweevoudige poging tot moord met een terroristisch oogmerk.

De slachtoffers zijn er vanochtend niet bij. De advocaat zegt dat ze mogelijk wel aanwezig zullen zijn bij de inhoudelijke behandeling van de zaak, die vermoedelijk pas over een halfjaar plaatsvindt.

