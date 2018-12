OM vernieuwt richtlijnen om discriminatie aan te pakken

Het Openbaar Ministerie (OM) vernieuwt de richtlijnen om discriminatiedelicten aan te pakken. In de herziening is meer aandacht voor delicten wegens discriminatie en voor transgenders.

De nieuwe richtlijnen gaan vanaf 1 januari 2019 in, meldt het OM vandaag.

Een groot verschil met de oude versie is dat voorheen de nadruk lag op specifieke groepsbelediging en het aanzetten tot haat.

Het OM merkt dat dit soort feiten minder vaak te voorkomen zijn dan delicten met een zogenoemd discriminatieaspect. Wanneer er sprake is van een delict, bijvoorbeeld mishandeling, waarbij discriminatie mogelijk een rol heeft gespeeld, kan dit leiden tot een hogere strafeis.

Lees ook: Meldpunt bezorgd over nieuwe discriminatiecijfers: kwart meer meldingen

Transseksueel

Discriminatie kan ook te maken hebben met het feit dat een slachtoffer transseksueel of transgender is. In de oude richtlijnen was er geen grond voor strafverhoging, al kon een officier wel een hogere straf eisen.

In de nieuwe richtlijnen wordt de grond voor strafverhoging expliciet opgenomen. Het OM laat weten dat een officier met deze vernieuwde aanwijzing meer ruimte krijgt om discriminatie op een effectieve manier aan te pakken.