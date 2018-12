OM: 'Jawed S. wilde bevolking ernstige vrees aanjagen'

Het Openbaar Ministerie vindt dat terreurverdachte Jawed S. met het neersteken van twee Amerikanen op het Centraal Station het oogmerk had om een deel van de bevolking 'ernstige vrees aan te jagen'.

Dat bleek vanmorgen tijdens een zogenoemde regiezitting in de zwaar beveiligde Bunker in Osdorp. S. wilde volgens het Openbaar Ministerie de 'fundamentele politieke en constitutionele structuur ernstig ontwrichten'.

Lees ook: Terreurverdachte Jawed S. vandaag voor het eerst voor de rechter

Hij wordt ook verdacht van het bedreigen van twee agenten. Hij zou op hen zijn afgelopen en met het mes op de agenten hebben gewezen.

De aanslag vond eind augustus plaats. In zijn eerste verklaringen liet S. blijken dat hij een terroristisch motief had. Hij vond dat de profeet Mohammed, de Koran, de Islam en Allah te vaak worden beledigd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij daarbij ook politicus Geert Wilders genoemd.

Lees ook: Slachtoffer aanslag Centraal Station door dwarslaesie in rolstoel

Beide slachtoffers zijn zwaargewond geraakt. Een van hen heeft een dwarslaesie opgelopen en zit nu in een rolstoel, zo vertelde zijn advocaat vanochtend. Het andere slachtoffer is in zijn arm gestoken en heeft zenuwletsel opgelopen.

S. zit vast in de gevangenis in Vught. Doordat er file stond begon de rechtszaak een uur later.

Tweets by markschrader