Advocaat: 'Jawed S. moest Nederland op kaart opzoeken'

Terreurverdachte Jawed S., die in Duitsland woonde, wist niet waar Nederland lag. Hij moest het opzoeken op de kaart.

Dat vertelt zijn advocaat Simon van der Woude aan AT5. De 19-jarige S. verklaarde woedend te zijn over de cartoonwedstrijd over profeet Mohammed, die georganiseerd werd door PVV-leider Geert Wilders.

Duidelijke opvatting

'Hij heeft een heel duidelijke opvatting over zijn geloof en naar wat we inmiddels weten, ook een heel duidelijke opvatting over de cartoonwedstrijd', zegt Van der Woude. 'Cartoons van Mohammed tonen, je kunt op de vingers van een hand tellen dat dat voor heel veel moslims moeilijk te verteren is.'

S. wist van het bestaan van de wedstrijd door protesten in het Midden-Oosten. 'Dat heeft zich natuurlijk verspreid over het internet. Zo is hij er ook op gewezen, anders had hij er waarschijnlijk niet eens van geweten. Hij heeft zelfs verklaard dat hij Nederland heeft moeten opzoeken op de kaart , omdat hij niet wist waar het lag.'

Hoofdstad

Een specifieke reden voor het Centraal Station station lijkt er volgens de advocaat niet te zijn. 'Ik denk dat het gewoon de eerste plek is waar je aankomt en het is de hoofdstad van het land.'

Een van de twee neergestoken Amerikaanse toeristen raakte ernstig gewond. 'Het mes is door het ruggenmerg gegaan en dat betekent een dwarsleasie', vertelt letselschadeadvocaat John Beer. 'Dat betekent dat alle functies, darm, urine, onder het niveau van de dwarslaesie gewoon gestoord zijn. En dat je niet meer kunt lopen en in een rolstoel zit.'

In goot

Beer hoopt dat er een flinke schadevergoeding wordt uitgekeerd. 'In Amerika lig je heel erg snel in de goot als je zoiets als dit overkomt. Wij hebben eigenlijk een prijs te betalen voor de vrijheid van meningsuiting als samenleving.'

Hij wijst op de beveiliging van PVV-leider Geert Wilders. 'Ik vind het belangrijk dat dat gebeurt. Maar het betekent dat iemand als hij nooit slachtoffer zal worden van wraakacties. Dat zijn altijd innocent bystanders. Dat is in dit geval wel heel duidelijk.'

Rekening

'Het zal je maar gebeuren, je bent als Amerikaan op vakantie en dan krijg je deze rekening gepresenteerd', zegt Beer. 'Het is een rekening die hen is gepresenteerd en die zou hopelijk gedeeltelijk moreel door Nederland opgepakt kiunnen worden.'