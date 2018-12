Ten Hag heeft goede hoop op fitte Onana: 'Ik ga geen spelers sparen'

Ajax-trainer Erik Ten Hag verwacht iedereen fit genoeg te krijgen voor de kraker tegen Bayern München morgenavond (21.00). Keeper André Onana, geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen PEC Zwolle, zal hopelijk gewoon spelen.

Ten Hag benadrukte tijdens de persconferentie alles op alles te willen zetten tijdens de Champions League wedstrijd. 'Nummer 1 worden in de poule is belangrijk. Ik ga geen spelers sparen.'



De trainer hoopt dat Onana gewoon op doel zal staan. De keeper zag het somber in nadat hij in Zwolle uitviel met een hamstringblessure. Maar de schade lijkt toch minder ernstig dan in eerste instantie gedacht. 'Ik kan in principe spelen, maar of ik meedoe gaat nog afhangen van de laatste training', aldus Onana.



PEC Zwolle

Middenvelder Donny van de Beek zal gewoon spelen, liet Ten Hag weten. Van de Beek liep bij PEC Zwolle een bovenbeenblessure op, maar is inmiddels weer fit genoeg voor de wedstrijd. Ook collega-middenvelder Hakim Ziyech, die de binnenkant van zijn knie had verrekt, wordt gewoon op het veld verwacht.



Wel is Ten Hag teleurgesteld dat Arjen Robben door een hamstringblessure niet mee zal spelen bij de Duitse Rekordmeister, waar hij sinds 2009 speelt. Ten Hag was in het verleden trainer van het tweede team van Bayern München en koestert warme gevoelens voor de stad en de club.