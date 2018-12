Slaapcentrum MC Slotervaart voortgezet in Zaandam

Goed nieuws voor patiënten van het Amsterdam Slaap Centrum van MC Slotervaart. De afdeling voor slaap- en waakstoornissen wordt per januari voortgezet in het Zaans Medisch Centrum.

Patiënten met bijvoorbeeld slaapapneu, parasomnie en narcolepsie kunnen dan terecht in dit slaapcentrum in Zaandam. Ook voor medewerkers van de afdeling is dit goed nieuws. Een groot deel van hen verhuist namelijk mee naar het Zaans Medisch Centrum.

MC Slotervaart verklaart blij te zijn dat de zorg voor patiënten ook na het faillissement kan worden doorgezet. Het Amsterdam Slaap Centrum verzorgt al jaren de vaststelling en behandeling van slaapstoornissen. Door de voortzetting van deze specialistische afdeling hoeven patiënten niet opnieuw te beginnen met diagnoses en behandelingen.

Patiënten van het Amsterdam Slaap Centrum worden op korte termijn per brief geïnformeerd over de voortzetting van de afdeling. Patiënten mogen zelf beslissen of hun behandeling wordt doorgezet in het Zaans Medisch Centrum.